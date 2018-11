LA LUNA DI MIELE È FINITA! – BUFERA SU MEGHAN MARKLE DOPO LA VISITA AL CENTRO CULTURALE DELLA MOSCHEA ALLA QUALE SONO COLLEGATI 19 JIHADISTI DELL’ISIS – NON SOLO: L’IMAM È NOTO PER LE SUE POSIZIONI MISOGINE, IN CONTRASTO CON LA VISIONE FEMMINISTA CHE LA DUCHESSA AVEVA PRIMA DI FARSI IMPALMARE DAL PRINCIPE HARRY – L’INDICE DI GRADIMENTO DELLA MARKLE CROLLA E PARE CHE I SUOI SCAZZI CON KATE A KENSINGTON PALACE STIANO COSTRINGENDO I NEO SPOSINI A TRASLOCARE…

Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

meghan e harry 6

È bufera su Meghan, la moglie americana del principe Harry, per i suoi stretti rapporti con una moschea legata in qualche modo ai più famigerati esponenti dell' Isis. La duchessa del Sussex era andata a cucinare con le donne di un centro culturale islamico vicino alla Grenfell Tower, quella distrutta l' anno scorso da un incendio che provocò quasi ottanta vittime: ma questo centro è ospitato nella moschea di Westbourne Grove, che in passato è stata frequentata da numerosi personaggi che sono poi andati a ingrossare le file dello Stato islamico.

L' ultima visita di Meghan al centro culturale è di mercoledì scorso, quando è andata a presentare un libro di cucina scritto dalle donne della comunità: volume che è impreziosito da una lunga prefazione della stessa duchessa.

meghan markle 1

Ma nei mesi scorsi era emerso che Meghan aveva compiuto diverse visite segrete alla moschea ed erano apparse le sue foto mentre era impegnata a cucinare assieme alle donne musulmane.

Ora si scopre che quella moschea è legata ad almeno 19 estremisti, incluso il famigerato «Jihadi John», ossia il terrorista britannico arruolato dall' Isis che compariva nei video mentre sgozzava gli ostaggi col coltello. Anche altri due jihadisti britannici, membri del cosiddetto quartetto dei «Beatles» dell' Isis, frequentavano la moschea: si tratta di terroristi descritti nei racconti degli ostaggi come spietati torturatori. Uno di loro era solito diffondere propaganda estremista fuori dalla moschea mentre la moglie di un altro, la prima donna a essere condannata per terrorismo in Siria, lavorava nella moschea come assistente.

meghan e la regina 1

Va detto, a difesa di Meghan, che quel centro islamico è stato visitato anche da William e Kate, oltre che dalla premier Theresa May e dal leader laburista Jeremy Corbyn. Ma certamente il forte coinvolgimento della duchessa del Sussex è destinato a suscitare perplessità. Anche perché le vedute dell' imam della moschea, pur non avendo niente a che fare col terrorismo, sono improntate alla più sfacciata misoginia: cosa che contrasta non poco col proclamato femminismo di Meghan.

harry e meghan 2

Il direttore del think tank antiestremismo che ha scoperto la faccenda ha commentato col Telegraph che la duchessa è stata sicuramente «mal consigliata»: «Una semplice ricerca su Google avrebbe fatto emergere i legami della moschea».

La luna di miele di Meghan col pubblico e la stampa britannica sembra essere già finita. Corrono voci sul suo comportamento dispotico, che avrebbe già costretto alle dimissioni la sua assistente personale. Non si contano le violazioni dell' etichetta reale, soprattutto in materia di abbigliamento (spalle scoperte, niente calze, colori sbagliati).

harry e meghan 1

E Meghan alla vigilia delle nozze avrebbe pure litigato con la regina sulla scelta della tiara da indossare. Non stupisce che i sondaggi la diano solo sesta fra i reali quanto a gradimento, dietro Harry, la regina, William e Kate ma perfino quel buontempone del principe Filippo.

Greta Sclaunich per "www.corriere.it"

Trasloco in arrivo per Harry e Meghan: il mese prossimo, annunciano i media inglesi, si sposteranno al Frogmore Cottage. Fino ad ora avevano vissuto nel Nottingham Cottage, una proprietà compresa nel Kensington Palace dove vivono William e Kate. Come mai se ne vanno? Colpa di Kate e Meghan: pare che le due non vadano d’accordo. Una fonte sentita dal Daily Mail ha spiegato che «sono due persone molto diverse, il loro rapporto non ha mai ingranato» E sono mesi che a corte si vocifera di dissapori fra le due.

meghan e kate

Se i rumors fossero veri (il trasloco potrebbe essere dettato anche solo da necessità logistiche in vista dell’allargamento della famiglia: la futura casa è più grande della loro attuale residenza), Meghan non sarebbe ai ferri corti solo con Kate: pare abbia litigato anche con la regina alla vigilia delle nozze e che si comporti in modo dispotico con il personale (al punto da costringere la sua assistente personale alle dimissioni).

meghan markle 3

Stando alla stampa inglese, i primi screzi datano dell’arrivo della Markle a corte: secondo i tabloid in pochi mesi avrebbe fatto acquisti per svariati milioni di sterline provocando più di una polemica all’interno della famiglia reale.

Così, a pochi mesi dalle nozze e a poche settimane dall’annuncio dell’arrivo del primo bebè della coppia, la giovane è già scesa negli indici di gradimento: se il marito Harry risulta il membro della famiglia reale più amato dagli inglesi, la moglie arriva solo sesta. Prima di lei ci sono la regina, William, Kate e pure il principe Filippo.

meghan e harry 2 le nozze di meghan markle e harry 5 le nozze di meghan markle e harry 12 le nozze di meghan markle e harry 3 le nozze di meghan markle e harry 2 le nozze di meghan markle e harry 4 le nozze di meghan markle e harry 6 kate middleton le nozze di meghan markle e harry 9 meghan markle - decalogo divieti casa windsor elisabetta ii meghan e camilla meghan e harry