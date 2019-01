MA AVETE VOGLIA DI LAVORARE? UN IMPRENDITORE OFFRE UNA BUSTA PAGA DA DUEMILA EURO MA NON TROVA TRENTA OPERAI - LA DENUNCIA DEL TITOLARE DI UNA SOCIETA’ DI PONTEGGI: “IN UN MESE ABBIAMO PERSO IL 40 PER CENTO DI COMMESSE PER MANCANZA DI MANODOPERA” - I PRECEDENTI E LE POLEMICHE

Da corrieredelveneto.corriere.it

Nereo Parisotto

Avrebbe commesse per un milione di euro oltre a quelle ordinarie a cui rispondere e ha bisogno di assumere 30 lavoratori edili disponibili ad affrontare trasferte. Che però non trova. Dall’appello lanciato nei giorni scorsi su Facebook, infatti, ha ricevuto appena quindici offerte, metà delle quali di persone fuori regione e comunque non disponibili a viaggiare. È quanto riferisce Nereo Parisotto, titolare di Euroedile, società delle costruzioni di Paese specializzata nei ponteggi al servizio della quale operano oggi circa cento dipendenti. I candidati risultati idonei ad occupare i posti disponibili sono stati cioè solo sette e la loro assunzione è stata immediata.

Il contratto offerto

«Nel corso dell’ultimo mese abbiamo dovuto rinunciare al 40% delle commesse che ci sono arrivate — ha detto Parisotto — per mancanza di manodopera. Eppure l’inquadramento contrattuale è quello previsto dal Contratto nazionale dei metalmeccanici con l’aggiunta di plus legati alla sicurezza, alla capacità, al merito, alla disponibilità, alla gestione dell’attrezzatura in dotazione e alla serietà. I nostri dipendenti appena assunti - conclude il titolare - arrivano a percepire, anche grazie a questi premi, quasi 2 mila euro al mese».

Gli altri casi

Nereo Parisotto

Parisotto non è il primo imprenditore del Nordest che denuncia le difficoltà a trovare personale competente e soprattutto disponibile a turni e a lavorare nei fine settimana. Lo scorso aprile, la ditta padovana Grafica Veneta ha contestato ai giovani di non voler fare fatica: nessuno si sarebbe presentato per venticinque posti di lavoro. Nel dicembre 2017 scoppiò, invece, il caso della Antonio Carraro di Trebaseleghe nel Padovano: c’era posto per settanta dipendenti tra ingegneri, periti e operai, ma alla chiamata non risponde nessuno. Alle denunce degli imprenditori, in alcuni casi, però, sono arrivate le repliche di lavoratori e le polemiche, piccate, dei sindacati (vedi il caso proprio di Grafica Veneta). Ad una verifica è emerso che le condizioni contrattuali e di lavoro non erano proprio così buone come avevano affermato le aziende.

Requisiti e dettagli

Ad ogni modo ecco quali sono i requisiti per candidarsi. Abbiamo approfondito l’offerta e, anche ai tanti che ci hanno scritto, consigliamo di leggere attentamente questo pezzo con numeri, dettagli e contatti. Noi verificheremo come andranno le cose.