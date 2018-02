MA ‘STI NIGERIANI CE L’HANNO SEMPRE IN TIRO! - A CALTAGIRONE, IN SICILIA, UN 25ENNE IRREGOLARE NIGERIANO SI MASTURBA DAVANTI A UN GRUPPO DI BAMBINI - I CARABINIERI LO SALVANO DAL LINCIAGGIO - UN MESE FA UN EPISODIO ANALOGO ERA ACCADUTO A ROMA…

Da http://www.secoloditalia.it

ESIBIZIONISTA DI COLORE SI MASTURBA IN PUBBLICO

I carabinieri di Caltagirone, nel catanese, hanno arrestato un nigeriano 25enne, irregolare e senza fissa dimora, per corruzione di minorenne e atti osceni in luogo pubblico. E’ accusato di essersi abbassato i pantaloni per masturbarsi dinanzi ad un gruppo di bambini di eta’ compresa tra i 6 e i 12 anni. I militari sono intervenuti nei pressi di una scuola nel centro del paese e hanno dovuto faticare non poco per sottrarre l’extracomunitario alle ire di alcuni papa’che stavano per scagliarsi contro il giovane.

L’intervento dei militari è avvenuto su segnalazione al 112 di una delle mamme dei ragazzini. Il fatto è avvenuto in via San Gregorio nei pressi dell’istituto d’arte e ceramica. I ragazzini, una decina in tutto di età compresa tra i i sei e i dodici anni, si erano radunati accanto la scuola per giocare quando sono stati molestati. Un mese fa un episodio analogo era accaduto a Roma.