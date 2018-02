MA ‘STO RAGAZZO E’ DAVVERO FIGLIO MIO? - CRESCE LA DOMANDA DI TEST DI PATERNITÀ (400 L’ANNO) E UNA RAGIONE C’È: IN ITALIA QUASI DUE BAMBINI SU DIECI SONO FIGLI ILLEGITTIMI - IL TEST ORMAI SI PUO’ FARE A UN PREZZO ACCESSIBILE. ECCO QUANTO…

Chiara Daina per il “Fatto quotidiano”

TEST DI PATERNITA

In Italia quasi due bambini su dieci sono figli illegittimi. È lo scotto della crescente promiscuità del nuovo millennio. La stima ci arriva dai centri del Gruppo Artemisia di Roma, tra i più importanti del Paese che effettuano i test di paternità. Il genetista Alvaro Mesoraca, responsabile di uno dei laboratori, ci dice che le richieste per il test sono in continua crescita, e negli ultimi dieci anni sono aumentate almeno del 5%. Oggi ne arrivano circa 400 l' anno.

Su richiesta delle madri che vogliono avere la certezza del padre, o dei padri sospettosi che non si fidano delle partner. Si fa il test di paternità (basta prelevare un campione di saliva con un tampone) ormai a un prezzo accessibile: 500 euro contro i 2mila euro di 5 anni fa. Mesoraca ci mette in guardia dai test fai da te acquistabili online.

Attirano molto perché un kit di prelievo su Internet costa appena 90 euro e ti arriva comodamente a domicilio ma è una fregatura. Il risultato infatti non è affidabile, perché non si sa se i laboratori di analisi sono validati e durante il tragitto il campione può alterarsi. E poi consente di violare la privacy, visto che uno dei due genitori può ordinarlo all' insaputa dell' altro e del figlio.