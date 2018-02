MACERATA AL MACERO - AUTORIZZATA LA MANIFESTAZIONE ANTIRAZZISTA DI DOMANI, I PROMOTORI: “SARA’PACIFICA” - A ROMA, VICINO AL QUARTIERE EUR, NUOVA SCRITTA CHOC (CON SVASTICA) A FAVORE DI LUCA TRAINI, AUTORE DEL BLITZ ANTI-IMMIGRATI A MACERATA

macerata corteo antirazzismo

È stata autorizzata la manifestazione prevista per domani a Macerata. Lo hanno annunciato i promotori dell’iniziativa lasciando la questura dove è ancora in corso il tavolo tecnico per mettere a punto i dettagli del piano di sicurezza. «L’intento era di fare una manifestazione pacifica per ribadire i valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo, e così sarà» hanno detto i promotori. Il corteo dovrebbe partire dai giardini Diaz, fare il giro delle mura della città e tornare ai giardini.

ROMA, NUOVA SCRITTA CHOC

Grazia Maria Coletti per www.iltempo.it

scritta choc per traini

"Onore al capitano Luca Traini". Dopo lo striscione a Ponte Milvio, a Roma un'altra frase inneggiante all'autore del raid anti immigrati a Macerata, sulla scia dello sdegno per la giovane romana Pamela, fatta a pezzi e chiusa in due valigie. Ma stavolta sotto la scritta anche il disegno di una svastica.

LUCA TRAINI

La frase per manifestare solidarietà al 28enne che ha ferito sei immigrati sparando dalla sua auto a Macerata è comparso stamattina su un muro di Villa Bonelli, vicino al quartiere Eur: è stata scritta con lo spray nero sulla facciata di un casaletto davanti alla scuola in via Francesco Saverio Benucci, la strada di accesso al quartiere residenziale dove fu tenuto prigioniero Moro, a poche decine di metri dalla sede dell'XI Municipio, e poche decine di metri in linea d'aria dal palazzo della Civiltà italiana, il "Colosseo quadrato" dell'Eur.

luca traini striscione

macerata INNOCENT OSEGHALE MACERATA LUCA TRAINI macerata luca traini salvini traini