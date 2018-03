MADRI CON GLI ORMONI VIOLENTI! - A MIDDLESBROUGH, REGNO UNITO, UNA DOZZINA DI SIGNORE HA CELEBRATO LA FESTA DELLA MAMMA CON UNA BELLA RISSA NEL PARCHEGGIO DEL PUB AL TERMINE DI UNA SERATA ALL’INSEGNA DI ALCOL E STRIPTEASE MASCHILI. DUE ARRESTI (VIDEO)

DAGONEWS

Mamme impazziscono con lo spogliarellista

Lo scorso 11 Marzo in Inghilterra si e’ festeggiata la Festa della Mamma, ed un centinaio di donne per l’occasione ha scelto di riunirsi in un pub nel quartiere di Normanby per assistere allo spettacolo del noto spogliarellista “Sergeant Sex”.

Le peripezie lombari dell’avvenente ballerino insieme ai fiumi di alcol hanno pero’ fatto presto precipitare la situazione in una rissa iniziata all’interno del locale e proseguita nel parcheggio esterno, culminata poi con l’intervento della polizia e due arresti.

mamme striptease 1 mamme striptease 2 mamme striptease 3 mamme striptease 7 mamme striptease 9