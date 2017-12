MAI PIU' SENZA ZAINETTO PER CANI! - TRA I REGALI DI NATALE CHE HANNO RISCOSSO PIÙ SUCCESSO SU INSTAGRAM C’È QUESTO ZAINO CHE PERMETTE AI PADRONI DI TRASPORTARE I PROPRI CUCCIOILI COMODAMENTE E AGLI ANIMALI DI VIAGGIARE NEL COMFORT, GUARDANDO IL MONDO DA UN OBLÒ...

lo zaino di scarlett curtis

Borepad.com

Scarlett Curtis, figlia dei registi Richard e Emma Freud, ha mostrato a tutti sui social media il suo regalo di Natale preferito: uno zainetto rosa completo di un cagnolino bianco morbidoso che sbuca da un piccolo oblò di plexiglas. La 21enne ha scritto su Instagram: “Mia madre è brava a fare molte cose e una di queste sono i regali di Natale. Anche Posy (la cagnolina) è molto contenta, non fate caso alla sua espressione."

La notte scorsa la foto ha ricevuto più di 650 like dai suoi 26.000 follower, in cui molte persone le hanno domandato dove avesse trovato il lussuoso zainetto rosa ‘bubble-gum’ con la sfera. Pensati per offrire a cani e gatti un punto di vista il mondo esterno - facendogli sembrare degli astronauti - lo zaino è stato progettato dalla U Pet e sono disponibili anche diversi modelli online -

il cucciolo posy

nel frattempo sono già andati sold-out su Amazon. Secondo le informazioni scritte sul sito dei rivenditori, gli zaini offrono ai cagnolini una ‘finestra sul mondo’ mentre possono essere trasportati nel pieno comfort.

La signorina Curtis, aveva reso noto di recente su una colonna del Sunday Times magazine che inizialmente aveva comprato l’animale solo per guadagnare popolarità sui social: “Nel 2011 ho comprato un cane per Instagram, è triste ma vero… Ero certa che un cane piccolo fosse la chiave per ottenere il successo. Così mi sono messa a cercare il cucciolo più soffice e fotogenico possibile che ci fosse e così ho trovato questo incrocio tra un barboncino e un maltese.”

“Benché la mia motivazione per adottarlo fosse spinta da ragioni estetiche, nel secondo in cui ho posato gli occi sul mio futuro compagno, qualcosa è cambiato. Avrebbe anche potuto essere il cucciolo vivente più brutto al mondo, ma mi amava e aveva bisogno di me e questo era tutto quello che contava. Da quel giorno mi ha davvero cambiato la vita, regala gioia a tutti e tutti la amano, non potrei più farne a meno.