MAMMA CORAGGIO: RIMANE SFIGURATA PER PROTEGGERE LA FIGLIA DELLA GRANDINE - LA DONNA È STATA TRAVOLTA INSIEME ALLA FIGLIA DI 4 MESI DA UNA VIOLENTISSIMA GRANDINATA. CON IL CORPO PROVA A FAR DA SCUDO ALLA BIMBA E… - "SOLTANTO QUANDO SONO ARRIVATA IN OSPEDALE E MI SONO TOLTA I VESTITI HO REALIZZATO QUANTO FOSSI MESSA MALE"

Renato Zuccheri per il Giornale

Una mamma di 23 anni e sua figlia di 4 mesi viaggiavano sulla propria auto a Nanago, in Australia, quando le ha sorprese una violentissima grandinata.

Iniziano a piovere i primi pezzi di ghiaccio, poi, la furia della natura si abbatte sull'auto con alcuni chicchi di grandine "grandi come palline da tennis".

La grandine ha iniziato a rompere i vetri della macchina. E per la giovane donna non c'è stato altro da fare che frapporsi tra il ghiaccio e la figlia facendo scudo con il proprio corpo. Una scelta necessaria per la salvare la piccola. Ma per la madre, le conseguenze non sono state di poco conto. Fiona Simpson, questo il nome della ragazza, è corsa in ospedale per farsi curare. E i medici hanno constata le gravi ferite riportate su tutto il corpo.

"Soltanto quando sono arrivata in ospedale e mi sono tolta i vestiti ho realizzato quanto fossi messa male" ha detto la mamma. Ma il suo coraggio, da vera madre, non è passato inosservato. Il primo ministro australiano Scott Morrison si è voluto congratulare con la donna. E, come riporta il Messaggero, lo Stato del Queensland ha deciso di assegnarle un premio per il coraggio dimostrato. Ma il premio più grande, Fiona l'ha sicuramente raggiunto salvando la figlia dalla morte.