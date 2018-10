MOURINHO HA SETTE GIORNI PER SALVARE LA PANCHINA –SECONDO IL SUN ZIDANE È PRONTO A SOSTITUIRLO E LO AVREBBE CHIAMATO PER AVVISARLO – LO SPECIAL ONE IN CONFERENZA A UN CRONISTA: “MA E’ VERA QUESTA STORIA?” - LA BORDATA AI CALCIATORI: "ALCUNI SONO ATTORI FANTASTICI VEDO GENTE TRISTE E VEDO GENTE CHE NON SEMBRA ABBIA PERSO UNA PARTITA…”