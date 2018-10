MAMMA O NONNA? – PARLA LINA ALVAREZ, LA DONNA CHE HA PARTORITO A 62 ANNI IN SPAGNA CON L’INSEMINAZIONE ARTIFICIALE: “SONO UNA PIONIERA, MIA FIGLIA È FELICE E SANA, RICEVE TUTTO L’AMORE DI CUI HA BISOGNO” – VOLETE SAPERE COME HA FATTO? "IL GINECOLOGO HA SCOPERTO LA MIA VERA"… – IL PRECEDENTE DELLA 70ENNE INDIANA

1 – SPAGNA, DONNA DIVENTA MADRE A 62 ANNI MENTENDO SULL'ETÀ

Già madre di un ragazzo di 29 anni e di un bambino di 10, pur di riuscire ad avere un altro figlio attraverso l'inseminazione artificiale ha mentito ai medici riguardo la sua età. E raccontando di avere 50 anni invece di 62, la spagnola Lina Alvarez è riuscita a ottenere il trattamento, e due anni fa è diventata madre di una bambina. "Il ginecologo - racconta ora la donna - ha scoperto la mia vera età solo in seguito, dai giornali".

La vicenda della donna, che ora ha 64 anni e abita nella città spagnola di Lugo, ha infatti da subito scatenato aspre polemiche proprio per l'età della neomamma, da molti considerata troppo avanzata.

Ma lei spiega al tabloid britannico Mirror di aver "cercato per dieci anni qualcuno che mi rendesse nuovamente madre, e non sono riuscita finché non ho mentito sulla mia vera età".

E ora che ha una neonata da accudire rivela che gli ultimi due anni "sono stati i due anni più belli della mia vita", e la piccola "è una bambina felice e sana, che riceve tutto l'amore e le cure di cui ha bisogno".

La donna racconta anche di sentirsi una "pioniera", perché sono "molte le donne che vogliono diventare madri, ma loro (i medici, ndr) non lo consentono". Perché, sebbene in Spagna non esista un limite di età legale sopra il quale l'inseminazione artificiale è vietata, la Società spagnola di fertilità raccomanda di non eseguire il trattamento sopra i 50 anni.

2 – INDIA, DIVENTA MAMMA PER LA PRIMA VOLTA A 70 ANNI: "ADESSO LA MIA VITA È COMPLETA"

Da www.tgcom24.mediaset.it (11 MAGGIO 2016)

India, diventa mamma per la prima volta a 70 anni: "Adesso la mia vita è completa"

In India una coppia ha avuto il suo primo figlio dopo 46 anni di matrimonio. Daljinder Kaur, la neo-mamma, ha circa 70 anni anche se l'età precisa non è conosciuta perché la donna non possiede un certificato di nascita.

La gravidanza è stata possibile grazie a un'inseminazione in vitro di ovuli proveniente da una donatrice al termine di due anni di trattamento. "Dio ha risposto alle nostre preghiere - ha detto lei -. La mia vita ora è completa".

Kaur ha raccontato che lei e suo marito avevano ormai perso la speranza di avere un figlio e avvertivano per questo un forte senso di inadeguatezza in un Paese come l'India, dove l'infertilità spesso viene vista come una maledizione. Ma ora quell'incubo è lontano. "Mi occupo del bambino tutta da sola - ha raccontato -. Mi sento così piena di energia. Mio marito è molto premuroso e fa tutto il possibile per aiutarmi".

Secondo quanto Anurag Bishnoi, proprietario del National Fertility and Test Tube Baby Centre, ha dichiarato al "Guardian", la donna potrebbe avere 72 anni. Infatti avrebbe dichiarato di essere di cinque anni più giovane del marito, che invece il certificato di nascita ce l'ha (e porta la data del 1937).

Il medico ha raccontato che la coppia aveva adottato un ragazzino nel 1980 ma questi, dopo essere andato a studiare negli Stati Uniti, non aveva fatto più ritorno. E se gli si chiede qualcosa sul problema etico, Bishnoi ha la risposta pronta: "Se mettiamo una restrizione di età a 40 o 50 anni dovremmo metterla anche per gli uomini. Se parliamo di etica vale per entrambi i sessi".

