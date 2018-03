UNA MARCA D’ABBIGLIAMENTO OLANDESE HA PERSO 10.000 FOLLOWER SU INSTAGRAM PER AVER REALIZZATO UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN CUI ALCUNE COPPIE OMOSESSUALI FANNO COSE COME (ODDIO!) BACIARSI E ABBRACCIARSI - VIDEO

la campagna pubblicitaria gay

Gli olandesi sono noti al mondo per la loro tolleranza e la loro apertura mentale ma una marca d'abbigliamento, che in passato aveva già suscitato delle controversie venendo accusata di misoginia e sessismo, è finita nel mirino delle critiche per aver lanciato una campagna con degli omosessuali. La posizione della società è rimasta tuttavia molto chiara: “L’attrazione tra le persone è un aspetto importante nel marketing per la moda, e quella tra individui dello stesso sesso era una campagna che avevamo in mente di fare da tempo, oltre ad avere un particolare significato per il nostro marchio.”

Da quando sono state pubblicate le foto, l‘azienda ha perso oltre 10.000 follower su Instagram, suggerendo che a molti olandesi ancora non vada giù l’idea di vedere pubblicate questo tipo di immagini.

la campagna pubblicitaria gay 4

“Nonostante il messaggio positivo che ci siamo sforzati di lanciare, c'è stato un forte rovescio negativo, specialmente nei paesi in cui la nostra presenza è maggiore e dove sono noti per avere dei punti di vista ancora molto contrastanti sul tema dell’omosessualità. A questo fine abbiamo deciso di non pubblicare foto di uomini che si baciano in quei paesi dove i gay non hanno ancora sufficienti diritti, come la Russia o gli Emirati Arabi.”

la campagna pubblicitaria gay 3

Il direttore dell’azienda crede infatti che dovrebbero chiudere immediatamente i loro stabilimenti in quelle nazioni qualora lo facessero. Ciononostante il brand sembra essere rtimasto fedele ai suoi prinicìpi, perlomeno nella parte occidentale d’Europa.

Pur essendoci state varie grida di sgomento da parte di uomini che si sono sentiti minacciati nella loro virilità, vedendone altri baciarsi indossando vestiti spiccatamente mascolini, sono giunti anche molto messaggi di solidarietà.

la campagna pubblicitaria gay 6

A dispetto di ciò che si possa pensare, bisogna ammettere però che la campagna è piuttosto efficace.

