Gabriella Sassone per Dagospia

Ci siamo. Come da noi annunciato mesi fa, in occasione dell'uscita del libro postumo di Marina Ripa di Meana "Ho preso il cancro per le corna", sta per aprire i battenti la mostra dedicata ai cappelli, ai vestiti e ai preziosi bijoux dell'indimenticabile Marina. La figlia Lucrezia Lante delle Rovere e il figlio adottivo Andrea Ripa di Meana son riusciti a selezionare e catalogare in poco tempo tutti i pezzi più amati della nobildonna e anche a trovare una location all'altezza di una dama come lei.

Ebbene sì, sarà Palazzo Caetani Lovatelli, in piazza Lovatelli, a far da scenario all'esposizione. Inaugurazione domenica 21 ottobre, dalle 17,30, con un cocktail a cui sono stati invitati tutti gli amici di Marina: da Jas Gawronski a Fausto e Lella Bertinotti, da Giuliano Ferrara e Anselma Dell'Olio a Luca Barbareschi, Giampiero Mughini e compagnia bella. Non mancherà ovviamente la nobiltà romana, a partire da Gelasio Gaetani Lovatelli d'Aragona, il conte-wine maker che da mesi si accompagna alla bella Lucrezia.

La mostra proseguirà fino al 29 ottobre ma la giornata clou sarà il 30 ottobre quando tutti gli outfit e oggetti esposti saranno messi all'incanto dalla Casa d'Aste Bertolami. Battitore d'asta d'eccezione sarà Vittorio Sgarbi, uno dei grandi amore della vulcanica Marina. Tutto il ricavato dell'asta verrà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze.

"Molti dei cappellini e degli abiti di Marina stanno già andando a ruba in America: Bertolami ha messo infatti online sul suo sito gli oggetti della mostra e moltissimi stanno già facendo offerte", dice Andrea Ripa di Meana.

Protagonista indiscusso dell'esposizione è comunque il cappello, accessorio-simbolo per eccellenza della Ripa di Meana. Oltre 300 le creazioni esposte, che faranno rivivere quell’eccentricità ironica che ha da sempre caratterizzato l'immagine di Marina e che ce l’ha fatta amare. Oltre a modelli di Hermès, Philip Treacy e Comme des Garçons, non mancheranno quelli disegnati appositamente per lei dallo stilista Vittorio Camaiani, che era legato a lei da una profonda amicizia e che l’ha spesso vestita per le apparizioni televisive e i red carpet dei festival del cinema di Venezia e Roma.

Ci sarà il cappello “Goccia” dalla collezione che Camaiani ha dedicato a Magritte, quello a spirale ispirato a Escher, il “Terzo Occhio” che fece scalpore alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2015. Tutti modelli estrosi e bizzarri che la Ripa di Meana ha saputo interpretare come forse nessun’altra avrebbe saputo e potuto. Il cappello era per lei non solo un accessorio spiritoso ma una sorta di corazza, con cui affrontava e vinceva le sue tante battaglie.

"I cappelli di Marina non solo faranno rivivere il suo spirito ribelle ma, oggi come allora, potranno contribuire a quella battaglia per il cancro che lei ha combattuto per anni con tutte le sue forze", spiega Camaiani. Se i cappellini matti di Marina sono 300, una ventina sono gli abiti da gran sera e spettacolari, a partire da quelli anni '80 delle sue feste al "Bella Blu", accompagnati da scarpe griffate e pezzi di alta bigiotteria. Che aspettate? E' aperta la gara per accaparrarseli e far vivere per sempre con noi una donna unica e indimenticabile.

