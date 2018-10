MARITO A MANO ARMATA – UN UOMO DI 35 ANNI UCCIDE L’EX MOGLIE, LA SUOCERA E IL CANE DOPO AVER RUBATO UNA PISTOLA – IN UN VIDEO CHOC SI SENTONO LE URLA DELLE DONNE E I COLPI DI PISTOLA ESPLOSI A RAFFICA – LUI SI DIFENDE DICENDO CHE SI È TRATTATO DI UN ‘INCIDENTE’, MA L’AUDIO LO INCASTRA (VIDEO)

DAGONEWS

michelle savage e la madre

Si era presentato alla porta della sua ex moglie come aveva fatto altre centinaia di volte. Quel 16 marzo di quest'anno, però, Craig Savage, 35 anni, aveva un piano di morte che aveva studiato in ogni più piccolo particolare e che ha realizzato uccidendo l’ex moglie, la suocera e il cane in quella che era la loro casa a St. Leonards-on-Sea, in Gran Bretagna.

Come si vede nelle immagini registrate da una telecamera di sicurezza, l’uomo suona il campanello di casa ed entra. Pochi attimi e farà una strage, come testimonia l’agghiacciante audio: urla, colpi di pistola, poi il silenzio e Craig che abbandona l’appartamento con l’arma in mano.

heather whitbread

Michelle Savage, 32 anni, è stata uccisa con sei colpi di pistola. La madre, Heather Whitbread, 53 anni, è stata ammazzata con sette proiettili. Raven Whitbread, la cognata di 24 anni, e la nonna 80enne, Patricia Groves, sono invece riuscite a nascondersi e a sfuggire alla strage.

Per la prima volta, ora, l’audio di quel video rappresenta la prova schiacciante che non è stato un incidente, come ha sempre raccontato Craig.

craig savage 2

Il 16 marzo l’uomo venne arrestato un’ora e mezza dopo la sparatoria: nega i due capi di imputazione per omicidio, ma ammette di aver rubato la pistola con la quale ha fatto la strage. Il processo continua.

craig savage 1