MASCHI DA FOTTERE - UN'EX ESCORT DI LUSSO CHE È ANDATA A LETTO CON 10MILA MASCHIETTI SOSTIENE CHE SIA COLPA DELLE DONNE SE SI LASCIANO ANCORA AGGIRARE PER IL SESSO: “PIÙ VI CONCEDETE FACILMENTE MENO SARETE APPREZZATE. RENDETEGLI DIFFICILE LA CONQUISTA, FATEGLIELA GUADAGNARE ”

La ex escort “d’élite” Gwyneth Montenegro, già apparsa sui titoli dei giornali dopo aver dichiarato di aver dormito con più di 10.000 uomini nella sua vita, sta insegnando alle donne a come comportarsi per evitare di farsi prendere in giro dagli uomini che vogliono solo portarsele a letto, esortandole a “amare di più la propria intelligenza.”

“Che piaccia o meno, noi donne ci lasciamo usare dagli uomini perché glielo lasciamo fare. Spengiamo il cervello e ci rintaniamo nella nostra 'comfort zone' emotiva” ha detto la Montenegro al ‘Daily Mail.’

“Qualche generazione fa, il partner veniva scelto in base a chi fosse maggiormente in grado di proteggerci. Oggi invece non ci preoccupiamo più così tanto di questo aspetto e siamo alla ricerca della favola dei nostri sogni.”

Che cosa significa per le donne dunque, farsi prendere in giro da un uomo oggi?

“È un tentativo consapevole di trattare le donne come un oggetto di comodo, non al la pari. Siamo un’entità da manipolare per fargli raggiungere il loro scopo.”

“Succede molto spesso alle donne che rinunciano a mantenere il controllo, che entrano nella relazione come fosse una richiesta di aiuto.”

La società esercita una forte pressione richiedendo di essere in una relazione mettendoci in tal modo nella posizione di dover dimostrare la nostra capacità di “prenderci un uomo,” senza tuttavia rispondere a un desiderio autentico che nasca da noi: Chi è single viene spesso stigmatizzato.”

Gwyneth sostiene che le donne che vanno agli appuntmaneti si “rendano la vita difficile da sole: Gli appuntamenti sono difficili per entrambi i sessi ma ho la sensazione che le donne se la complichino un po’ troppo.”

Ricordate: Più una donna è facile da ottenere meno sarà apprezzata dall’uomo. Rendetegli difficile la conquista, fategli guadagnare il vostro amore.”

“Le donne possono riprendersi in mano il loro potere anche oggi se volessero, senza lasciarsi più fregare da un uomo che vuole solo fare sesso facendo leva sul nostro profondo desiderio di connessione. È semplice, basta adottare il loro punto di vista e prestare attenzione ai segnali rivelatori."

