MASSIMO BOSSETTI VOLEVA SUICIDARSI – DOPO LA CONFERMA DELL’ERGASTOLO PER L’OMICIDIO DI YARA, IL MURATORE DI MAPELLO AVEVA DECISO DI FARLA FINITA – PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE, AVEVA CONSEGNATO AL SUO AVVOCATO UNA LETTERA CON LE SUE ULTIME VOLONTÀ – A SALVARLO È STATA LA MOGLIE, MARITA COMI, CHE…

Da www.liberoquotidiano.it

MARITA COMI E MASSIMO BOSSETTI

Dopo la conferma dell'ergastolo anche in Cassazione, Massimo Bossetti voleva farla finita. Suicidarsi. Togliersi la vita. Come rivela Oggi, a salvarlo è stata la moglie, Marita Comi. In carcere, dopo aver appreso della conferma dell'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, Bossetti ha avuto una crisi di pianto e sconforto, dunque è stato sorretto dai compagni e un'infermiere è stato addirittura costretto a sedarlo.

YARA

Ma non è tutto. Bossetti, prima della pronuncia della Suprema Corte, aveva consegnato al suo avvocato, Claudio Salvagni, una lettera, affermando: "Sono le mie ultime volontà nel caso fosse confermata la condanna". Insomma, l'idea del suicidio continua a girargli pericolosamente in testa. Per questa ragione, il carpentiere di Mapello viene guardato a vista.

MARITA COMI E MASSIMO BOSSETTI

Sempre Oggi rivela che dopo essere stato sedato, considerate le sue disastrose condizioni, una volta che si è ripreso, è stata concessa a Bossetti in via del tutto eccezionale una telefonata di una decina di minuti alla moglie, che il giorno seguente è andata a trovarlo in carcere. E Marita sarebbe riuscita a calmarlo, almeno per ora. Tanto che Bossetti sembra anche guardare in un qualche modo al futuro, dato che ha chiesto il trasferimento in un penitenziario che gli conceda di lavorare, "per non impazzire e per aiutare la mia famiglia".

yara gambirasio massimo bossetti massimo giuseppe bossetti, il presunto assassino di yara gambirasio 46742f5a25a9a4b3191386467cc51d9c foto satellitari chignolo d isola yara gambirasio processo bossetti IL GIUBBOTTO DI YARA MARITA COMI E MASSIMO BOSSETTI MARITA COMI E MASSIMO BOSSETTI LA LETTERA DI BOSSETTI A ENRICO FEDOCCI DI NEWSMEDIASET leggings di yara yara gambirasio COPERTINA DI OGGI BOSSETTI YARA GAMBIRASIO CHIGNOLO DOVE E STATO RITROVATO IL CORPO DI YARA GAMBIRASIO furgone iveco brembate fuori dalla palestra di yara gambirasio furgone iveco di massimo bossetti il furgone di massimo bossetti massimo bossetti yara gambirasio foto satellitari chignolo d isola yara gambirasio massimo bossetti