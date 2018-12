SIAMO NEL PALLONE - SCONCERTI: “LA DIFFERENZA TRA IL NOSTRO CALCIO E LA CHAMPIONS VIENE DALLA JUVE: 14 VITTORIE E UN PAREGGIO IN ITALIA. DUE SCONFITTE IN 6 PARTITE IN EUROPA. SI PUÒ TENTARE UNA SPIEGAZIONE COMUNE? È TORNATO AVANTI IL CALCIO INGLESE, IN DIFFICOLTÀ NEGLI ULTIMI ANNI. QUESTO HA TOLTO UN PO' DI SPAZIO A TUTTI - E POI QUESTA GENERAZIONE DI CALCIATORI E'..."