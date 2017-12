MEGLIO UN NASO STORTO CHE UN'OPERAZIONE LOW-COST - UNA DONNA TAILANDESE APPROFITTA DI UN INTERVENTO CHIRURGICO A PREZZI STRACCIATI E ORA SI RITROVA CON UNA PROTESI CHE LE ESCE VISTOSAMENTE DAL NASO - ATTENZIONE AI "FILLER" COSMETICI CHE SI INIETTANO SUL VISO PER RIGONFIARLO E SPAZZAR VIA LE RUGHE

La sfortunata paziente, proveniente dalla città di Hat Yai in Thailandia, aveva una protesi inserita nel naso per conferirgli una forma più sporgente. Dopo l’operazione però sono iniziate a venirle diverse infezioni sul setto.

All’improvviso e alquanto inaspettatamente, la protesi le ha bucato il naso all’altezza degli occhi, sporgendo in maniera protuberante.

La donna, che non ha consentito l’utilizzo del suo nome, sostiene di essere tornata alla clinica pretendendo che venisse corretto l’errore al più presto ma i medici si sarebbero rifiutati di venirle in soccorso.

Disperata e in cerca d’aiuto, la donna si è rivolta a un centro di chirurgia estetica di Bangkok dove l'hanno finalmente presa in cura.

I dottori le hanno rimosso la protesi e curato l’infezione, lasciando tuttavia la paziente con un 'cratere' in mezzo al setto nasale al posto del silicone.

La donna, che è ancora in attesa che i medici decidano sul modo migliore per ripararle il lavoretto malriuscito, ha condiviso la sua preoccupante esperienza sui social e le sue foto. che in poco tempo hanno fatto il giro del web, hanno richiamato l'attenzione di molti centri cosmetici che hanno avvisato le donne sui rischi che comportano questi interventi chirurgici low-cost

Le protesi di silicone sono una forma di chirurgia cosmetica progettata per modificare i tratti del viso di una persona, dalle guance al naso, utilizzando degli appositi pezzi di silicone.

A differenza di altre procedure, gli impianti di silicone non richiedono l’intervento di un chirurgo che tagli l’osso o la cartilagine – sono pensate per essere eseguite il più velocemente e rapidamente possibile per ottenere lo stesso effetto.

Esistono però molti dubbi circa l’applicazione dei composti di silicone sui volti delle persone. Alcuni chirurghi hanno reso noto il loro scetticismo a riguardo, sostenendo che questi impianti non vengono assorbiti dalle ossa e dai tessuti, restando sotto pelle e spostandosi più facilmente.

Anche alcuni chirurghi estetici di maggior rilievo hanno protestato sull’uso dei filler cosmetici che si iniettano sul viso per rigonfiarlo. Questi riempitivi dermici sono delle piccole punture che servono a nascondere le rughe e aumentare il volume delle labbra e delle guance, ma sono più dannosi che utili, sostengono gli esperti.

