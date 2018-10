DAGONEWS

holli e michael bell 6

Holli e Michael Bell stanno insieme da nove anni, sono sposati da sei, hanno due bambini piccoli e una vita matrimoniale apparentemente come le altre. Ma al di là delle cene in famiglia e i bambini da portare a scuola, i due hanno trovato la loro felicità nel mondo degli scambisti.

E Holli, che è cresciuta in una famiglia mormone, è stata introdotta nell'ambiente da Michael che, prima di conoscerla, era già uno scambista da 20 anni. I due, che vivono in California, definiscono la loro una relazione non monogama consensuale e sono felici di aver trovato il loro equilibrio: quando le loro serate di sesso con altre persone finiscono sono contente di tornare a un corteggiamento che tiene accesa la fiamma nella loro relazione.

holli bell 9

«Essere scambisti funziona solo se sei completamento aperto nei confronti dell’altra persona – ha detto Michael – Bisogna comunicare e non avere segreti».

Michael e Holli hanno raccontato delle loro serate in luoghi per scambisti dove le coppie si incontrano per fare sesso con altre coppie disposte a scambiarsi di partner. «È tutto molto eccitante – racconta Holli – Ogni volta è un’esperienza diversa».

holli bell 5

Nonostante l’apertura a questa nuova esperienza di coppia, i due non parlano con amici e parenti di questa loro scelta e si limitano a rispondere solo alle loro curiosità. Rimane ancora aperta la questione dei figli, che non sanno ancora che mamma e papà non solo sono degli scambisti, ma su internet sono conosciuti proprio per la loro passione per gli scambi di coppia.

holli bell 4

«Non abbiamo ancora affrontato l’argomento - ha detto Holli - C’è il rischio che scoprano qualcosa online, ma non ci sentiamo ancora pronti. Quando arriverà il momento risponderemo a tutte le loro domande».

holli bell 3 holli e michael bell 5 holli e michael bell 3 holli bell 7 holli bell 6 holli bell 3 holli bell 2 holli bell 12 holli bell 10 holli bell 1 holli bell 11 holli e michael bell 2 holli bell 8 holli e michael bell 4 holli e michael bell 1 michael bell 2