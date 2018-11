5 nov 2018 15:09

IN MESSICO E’ CACCIA AL NAPOLETANO - IL 32ENNE ALESSANDRO DE FABBIO E’ STATO TROVATO MORTO IN AUTO A TEPECHITLAN, IN MESSICO - LO HANNO UCCISO CON UN COLPO D’ARMA DA FUOCO ALL’ADDOME: FACEVA IL RIVENDITORE DI SEGHE A MOTORE E GRUPPI ELETTROGENI - LO STESSO MESTIERE DI ALTRI TRE NAPOLETANI, ANTONIO RUSSO, IL FIGLIO RAFFAELE E IL NIPOTE VINCENZO CIMMINO, SCOMPARSI IN MESSICO LO SCORSO GENNAIO…