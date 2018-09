METEO-FOLLIE – IL FREDDO HA LE ORE CONTATE, IN ARRIVO UNA NUOVA ONDATA DI CALDO, LE PREVISIONI PER IL WEEKEND. MA DA DOMENICA LA SITUAZIONE POTREBBE INGARBUGLIARSI AL NORD E…

Un campo di alta pressione sull'Europa centro-occidentale riuscirà a garantire condizioni di tempo buono anche tra venerdì 28 settembre e il weekend su gran parte d'Italia. Anche il clima tornerà ad essere molto mite, a tratti caldo nelle ore diurne al Centro Nord, annunciano gli esperti di 3bmeteo.

Tra giovedì e venerdì un piccolo ma insidioso vortice depressionario si strutturerà sullo Ionio, in un'area dove la pressione rimarrà piuttosto bassa. Questo tenderà a muoversi lentamente verso Ovest e tra venerdì e il weekend potrà interessare anche le nostre regioni meridionali con acquazzoni, temporali e un nuovo rinforzo della ventilazione da grecale. In particolare le zone più interessate saranno Calabria ionica e Sicilia orientale, ma marginalmente anche Basilicata e Puglia centro-meridionale. Altrove sole prevalente salvo per il transito di qualche nuvola specie su Alpi e regioni adriatiche.

Tra sabato sera e domenica invece la situazione potrebbe ingarbugliarsi anche per il Nord in quanto è atteso un nuovo afflusso di aria più fresca dai quadranti orientali che farà nuovamente calare le temperature e porterà un po' di nubi in Valpadana e sulle regioni adriatiche. Ancora non ci saranno conseguenze in termini di piogge sulle regioni centro-settentrionali, ma questa prima manovra potrebbe essere il preludio a un calo della pressione più generalizzato anche sull'Europa centrale e il ritorno di precipitazioni a partire dalla prossima settimana.

