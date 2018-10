IL #METOO PREVENTIVO! “HO OLTREPASSATO IL LIMITE PIÙ VOLTE CON LE DONNE”- SCHWARZENEGGER METTE LA MANO MORTA AVANTI E SI SCUSA CON POTENZIALI ACCUSATRICI CHE POTREBBERO SBUCARE E DISTRUGGERE LA SUA IMMAGINE TANTO CARA AI DEMOCRATICI – NEL 2003 QUANDO ERA CANDIDATO GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA FU ACCUSATO DI COMPORTAMENTI SCORRETTI CON LE DONNE (ED EBBE UN FIGLIO SEGRETO CON LA GOVERNANTE...)

Nel 2003, più di un decennio prima che emergesse il movimento #MeToo, Arnold Schwarzenegger, al tempo candidato governatore della California accusato di aver avuto comportamenti scorretti con le donne, si scusò pubblicamente delle sue azioni.

Adesso, in una lunga intervista alla rivista «Men's Health», l'ex protagonista di «Terminator» è tornato sull'argomento e ha fatto un più profondo mea culpa.

Rimpianti

Il 71enne «Schwarzy» ha ricordato il suo passato e ha dichiarato di avere grandi rimpianti: «Guardando indietro, ho oltrepassato il limite più volte con le donne, e sono stato il primo a chiedere scusa - ha detto al magazine -. Mi dispiace per questo, e mi scuso.

Quando sono diventato governatore, volevo assicurarmi che nessuno, incluso me, commettesse più questi errori. Ecco perché abbiamo organizzato corsi sulle molestie sessuali, per avere una chiara comprensione di ciò che è accettato e di ciò che non lo è, sia da un punto di vista legale sia da quello etico».

Rispetto per le donne

L'attore tiene a precisare di aver sempre avuto un'alta opinione del genere femminile: «La donna che ho amato di più è mia madre. La rispettavo e lei era una donna fantastica. Ho sempre avuto rispetto per le donne».

Schwarzenegger ha anche ammesso di essersi pentito di aver chiamato i suoi avversari politici «femminucce» durante una convention nazionale repubblicana del 2004: «All'epoca sembrava la cosa giusta da fare... Li ho chiamati così perché non erano disposti a rischiare.

Avevano paura di tutto. Ma era una scelta miope. A lungo termine, è meglio non usare queste parole, perché poi vorrai lavorare con tutti».

