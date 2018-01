12 gen 2018 17:30

MI FACCIA VEDERE L'UCCELLO, PLEASE! - TORNA IN ITALIA IL CAMPIONATO MONDIALE DI ORNITOLOGIA! E’ IN PROGRAMMA DAL 19 AL 21 GENNAIO A CESENA: 32.200 I VOLATILI PRESENTI, 4 MILA GLI ALLEVATORI, PROVENIENTI DA 28 NAZIONI; 138 I GIUDICI INTERNAZIONALI