“IL DIALOGO CONTINUA” – DOMBROVSKIS E MOSCOVICI NON SI SBOTTONANO MA DIFFICILMENTE CON TUTTI I CASINI CHE CI SONO IN GIRO PER L’UE (TRA BREXIT, GILET GIALLI E CORTEI DELL’ULTRA DESTRA) POTRANNO PERMETTERSI DI APRIRE UNA PROCEDURA D’INFRAZIONE PER L’ITALIA – TRIA RESTA IN CONTATTO H24, LA MANOVRA ARRIVA IN AULA VENERDÌ…