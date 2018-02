MIA MOGLIE, MISTRESS BLISS – UNA DONNA FELICEMENTE SPOSATA OFFRE A 200 STERLINE L'ORA LE SUE PRESTAZIONI SADOMASO PER SODDISFARE LE FANTASIE DI SOTTOMISSIONE DI ALCUNI CLIENTI - TRA LE PREFERITE: FARSI TRATTARE COME CANI O COME POSACENERI UMANI - VIDEO

DAGONEWS

theodora bliss

Theodora Bliss, 31 anni e felicemente sposata, è una ‘dominatrice’ inglese, meglio nota nel mondo come Mistress Bliss.

Per lavoro affitta segrete sotterranee a Londra - tutte rigorosamente con accesso per disabili - dove riceve i suoi clienti e soddisfa le loro bizzarre fantasie sessuali, che possono variare dall’essere trattati come cani o venire utilizzati come posaceneri umani.

bliss theodora 2

Per le sue prestazioni Theodora si fa pagare dalle 200 sterline per un’ora fino a 1500 sterline per una notte intera:

“Non fornisco servizi sessuali, non faccio nulla di illegale, per ovvie ragioni. Mi piace colpire ma non ferire le persone, perché alla fine l’industria in cui lavoro si basa sul far rivivere alle persone una loro fantasia autentica in maniera consensuale.”

“Ricevo molte richieste per la dominazione erotica e i giochi 'da bagno', ma offro diversi servizi e sono sempre felice di discuterne con i miei clienti.”

Da quando è arrivata a Londra da Melbourne, Australia, l’ex modella fetish lavora a tempo pieno occupandosi dei suoi clienti sia in persona oppure online.

outfit bdsm

“Da quando sono qui ho anche il tempo di dedicarmi ad altri progetti come l’educazione sessuale nelle scuole, la creazione di spazi più sicuri in cui lavorare e i diritti per i lavoratori del sesso, in particolare per le donne.

Con una vita da 60cm e un’apparenza vistosa, Bliss ha iniziato a lavorare come modella di intimo per poi fare diversi lavori nell’industria del sesso fino ad approdare a clienti più facoltosi e a fare la cameriera in topless per diversi anni in Australia.

bliss theodora

Ma la sua vera vocazione è stato il BDSM, ossia quell’insieme di pratiche erotiche che uniscono il bondage, la disciplina, la dominazione e la sottomissione, il sadismo e il masochismo.

“Mi piace portare i miei clienti in un viaggio al di là del quotidiano, facendogli esplorare le loro fantasie e i loro desideri e permettendogli di lasciarsi andare e mettersi in contatto con il loro lato vero – dimenticando quello normale – e di indulgere in aspetti che sarebbero considerati sporchi, perversi e inaccettabili nel mondo reale.

bliss theodora 3

“Il BDSM si basa su principi di comunicazione, consenso e cura, che non capita spesso di sperimentare alle persone e può essere un’esperienza profondamente positiva e nutriente.”

Quando non lavora, Bliss – che vive insieme al marito – ama viaggiare e fare la modella.

theodora bliss 3

theodora bliss 2

pegging selfie bdsm il bdsm cresciuto grazie ad anonimato garantito sul web attrezzi bdsm

theodora bliss 4

bliss theodora 4

bdsm (bondage, dominazione, sottomissione, masochismo) 3 pratiche bdsm fustigazione bdsm