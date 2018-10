IL MIGLIORE AMICO DEL CANE È L’UOMO – VIDEO: UN GRUPPO DI RAGAZZINI HA LOTTATO CON TUTTE LE PROPRIE FORZE PER RIUSCIRE A LIBERARE UN CAGNOLINO CHE STAVA PER ESSERE AMMAZZATO DA UN BOA – IL RETTILE CONTINUAVA A STRINGERE LE PROPRIE SPIRE, MA I RAGAZZI NON SI SONO ARRESI

DAGONEWS

boa stritola cane 1

Hanno lottato con tutte le loro forze per riuscire a liberare il loro adorato cagnolino che stava per essere ucciso dalla stretta mortale di un boa. La lotta è stata ripresa con un cellulare, ma non è chiaro dove sia stato girato il video.

boa stritola cane 2

Nelle immagini si vede il serpente mentre tenta di stritolare il cane che guaisce disperato. Attorno a lui un gruppo di ragazzini lotta e cerca in ogni modo di capire come allontanare il rettile che non ha alcuna intenzione di mollare la presa. C’è chi prova a colpirlo e chi gli getta addosso delle grosse foglie per confonderlo.

boa stritola cane 3

Alla fine soltanto l’intervento di altri ragazzi è riuscito a scongiurare il peggio: il cane si è salvato con l’aiuto dei suoi migliori amici che non l’avrebbero mai lasciato morire.