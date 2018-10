MIGRANTI DI SFONDAMENTO – DUECENTO PERSONE HANNO SFONDATO IL CORDONE DI POLIZIA AL CONFINE TRA LA BOSNIA E LA CROAZIA. IL PASSO È BLOCCATO E LA POLIZIA DI ZAGABRIA HA PIAZZATO DELLE BARRIERE – ALTRI CENTO MIGRANTI BLOCCATI SU UN TRENO CHE ARRIVAVA DA SARAJEVO. ALLERTA MASSIMA SULLA ROTTA BALCANICA, DA DOVE CENTINAIA DI PERSONE CERCANO DI ARRIVARE IN UE FREGANDO I CONTROLLI

Da www.ansa.it

In Bosnia-Erzegovina circa duecento migranti hanno sfondato un primo cordone di polizia di fronte al valico di confine croato di Maljevac, a Velika Kladusa (nordovest), e il passo di confine è bloccato. Secondo fonti giornalistiche sul posto, almeno due migranti sono rimasti feriti. Sul luogo degli incidenti è arrivato anche un elicottero con a bordo unità speciali della polizia croata.

La polizia croata ha posto delle barriere sulla linea di confine con la Bosnia a Velika Kladusa. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa croata Hina. Le forze dell'ordine croate, ha detto una portavoce del Ministero dell'interno di Zagabria, finora non sono intervenute in alcun modo dopo che circa duecento migranti hanno sfondato un primo cordone della polizia bosniaca, dirigendosi verso il territorio croato, e contro un secondo cordone della polizia bosniaca.

Sempre al confine con la Croazia, un centinaio di migranti sono bloccati su un treno giunto nella notte a Bihac da Sarajevo. I profughi hanno preso regolarmente il treno pagando il biglietto, ma la polizia non consente loro di scendere, temendo un assembramento.

Sia la polizia bosniaca che quella croata sono in stato di allerta, e sono stati rafforzati i presidi lungo i due versanti della frontiera. Negli ultimi mesi e' notevolmente cresciuto il flusso di migranti verso la Bosnia-Erzegovina, da dove cercano di passare in Croazia e poi in Slovenia, avendo l'obiettivo di raggiungere altri Paesi occidentali della Ue.

