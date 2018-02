MILANO-ANO-ANO - PER I PORCELLONI MENEGHINI CHE AMANO LE ESPERIENZE FORTI ORA C’È IL “DUNGEON MEDIEVALE” - SI TRATTA DI UNA CRIPTA SOTTERRANEA E INSONORIZZATA IN CUI È POSSIBILE DARE LIBERO E INCONTROLLATO SFOGO ALLE PIACERI BDSM - DALLA MUMMIFICAZIONE AL TAVOLO DELL’INQUISIZIONE, ECCO COSA SI PUO’ FARE. E GODERE - VIDEO!

Dagonews

BDSM - DUNGEON MEDIEVALE A MILANO

Per i porcelloni meneghini che amano le esperienze forti ora c’è il “Dungeon medievale”.

Si tratta di una cripta sotterranea e insonorizzata in cui è possibile dare libero e incontrollato sfogo alle perversioni Bdsm. Ci sono sospensioni totali, un sarcofago militare, attrezzature per il bondage, macchinari storici e costrittivi in pelle, fruste di tutte le fogge e dimensioni, sculacciatori, manette medievali, barre per le immobilizzazioni, body bag per la mummificazione, camicia di forza e lubrificanti. Per i più sadici a disposizione c’è anche un tavolo a trazione in perfetto stile Santa Inquisizione. Il locale è nel centro di Milano…

