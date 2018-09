MINCHIA, CHE GRATTACIELO! - VIDEO: UN PALAZZO IN CINA HA PROVOCATO UN ESILARANTE DIBATTITO IN RETE PER LA SOMIGLIANZA A UN PENE – NON SOLO: ALL’INAUGURAZIONE I FUOCHI D’ARTIFICIO SONO STATI ESPLOSI DAL TETTO CON L’EVIDENTE EFFETTO SCHIZZO – SI TRATTA DI UN CLAMOROSO ‘EPIC FAIL’ DEGLI ARCHITETTI CHE VOLEVANO DARE AL GRATTACIELO LA FORMA DI…

Un grattacielo in Cina ha provocato un esilarante dibattito in Rete per la sua apparente somiglianza ad un pene. Il Guangxi New Media Center, situato nella regione autonoma del Guangxi nel sud-est della Cina, ha richiesto quasi due anni per essere costruito.

Ma i residenti della provincia cinese, al confine con il Vietnam, sono rimasti a dir poco colpiti dal design della struttura. Un utente sui social media ha pubblicato un video canzonatorio che mostra uno spruzzo luminoso di fuochi d'artificio sparati dall'alto dell’edificio.

Nel filmato, pubblicato un paio di giorni fa su Douyin, una piattaforma di condivisione video popolare in Cina, le riprese aeree del palazzo illuminato di notte mostrano chiaramente la sua somiglianza con dei genitali maschili.

La clip è diventata rapidamente virale su diversi social network cinesi e in tutto il mondo, attirando centinaia di commenti divertenti: “L'edificio diventerà sicuramente famoso". E un altro ha detto: "Quanto è creativo!".

Commentando il video in questione, un portavoce della Guangxi Broadcasting and Television Network Company ha confermato che si trattava di un falso: “I fuochi d'artificio non sono ammessi in cima all'edificio” e “la struttura è ancora in costruzione” ha spiegato.

Sebbene la struttura fallica sia stata ampiamente derisa, i media locali sostengono che l'intento degli architetti fosse quella di basarla sui paesaggi terrazzati per cui sono famose le province di Guangxi e Yunnan.

