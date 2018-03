MINCHIA, CHE MASSAGGIO! - CHIUSO A CATANIA UN ALTRO “CENTRO BENESSERE” DOVE AL POSTO DEI TRATTAMENTI RELAX C'ERA SESSO A PAGAMENTO - QUANDO LA POLIZIA HA FATTO IRRUZIONE NEL LOCALE (CHE E’ STATO SEQUESTRATO) HANNO BECCATO UN CLIENTE CHE SI…

Da http://www.lasicilia.it

Centro massaggi a Catania

La Polizia ha sequestrato un altro centro benessere che però celava una attività di prostituzione. I poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina hanno fatto accesso in un’attività sospetta nel centro di Catania dove, all’ombra di un insegna che prometteva prestazioni di tutto “relax”, aveva luogo un giro di prostituzione. In manette, in flagrante, è finito il pregiudicato catanese Gaetano Cocuzza di 49 anni, responsabile del reato di sfruttamento della prostituzione. Il locale è stato sequestrato.

L’operazione è l’epilogo di un’attività d’indagine, condotta dagli agenti del Commissariato Borgo Ognina, che, partendo da una “SCIA” per esercizi di “centro benessere” intestata alla ex moglie del Cocuzza, attraverso un’attività di appostamento e osservazione sono risaliti alla reale attività svolta in quel “negozio”.

massaggio tantrico 2 46

Anche in questo caso, sono state identificate le “massaggiatrici” e svariati “clienti” che, di fronte all’evidenza, hanno confermato di avere ricevuto a conclusione del massaggio e in cambio di denaro, la prestazione sessuale. I poliziotti hanno persino colto, in flagranza, un cliente mentre riceveva una prestazione sessuale. Con attinenza all’attività “ufficiale” di centro benessere, gli agenti hanno accertato che i clienti pagavano al Cocuzza le prestazioni, mentre le dipendenti percepivano per ogni ora di massaggio effettuato 10 euro.

Centro massaggi a Catania - Gaetano Cocuzza