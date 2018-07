MIO CARO FIGLIO, NON AVRAI L'EREDITÀ – DA WARREN BUFFETT A STING, TUTTI I PADRI RICCONI CHE NON VOGLIONO LASCIARE SOLDI AI DISCENDENTI: DEVONO CONQUISTARSELI – IL CASO JERRY LEWIS CHE HA ESCLUSO DALL’EREDITA’ I FIGLI NATI DAL PRIMO MATRIMONIO – MA IN ITALIA C’E’ L'ARTICOLO 537 DEL CODICE CIVILE CHE…

Elvira Serra per il Corriere della Sera

Le intenzioni sono nobilissime. Ma sfidiamo uno qualunque dei nipoti di Zio Paperone a dirsi felice degli scarsi emolumenti dell' avaro congiunto.

Mentre dovremo aspettare parecchi anni prima di sapere cosa pensano davvero Wyatt Isabelle e Dimitri Kutcher (figli degli attori Ashton e Mila Kunis) dell' intenzione dei genitori di devolvere, un giorno, a enti benefici il loro patrimonio di circa 300 milioni di dollari. Stessa domanda andrebbe fatta a Zachary ed Elijah, i due bambini di Sir Elton John e David Furnish: a loro saranno garantiti i beni di base come la casa e l' auto, spiegò la pop star al quotidiano inglese Mirror, ma l' eventuale Picasso o il jet privato dovranno conquistarseli da soli.

E a proposito di jet e affini, il super chef Gordon Ramsay ha ammesso con candida asprezza di viaggiare sempre in prima classe e di relegare i figli in economy: «Non hanno ancora guadagnato abbastanza per permettersi questo lusso».

L' eredità non è più un diritto, almeno dal punto di vista dei genitori. Lo ha ribadito sabato scorso su Libero Vittorio Feltri, commentando il caso raccontato dal Corriere della Sera della novantunenne milanese denunciata per evasione dal figlio, che vorrebbe mettere le mani su un capitale di 110 milioni. «Sarò padrone di donare ciò che ho risparmiato a chi cacchio desidero e non a quelli che ho messo al mondo, li ho mantenuti fino a maggiore età, fatti studiare e attrezzati ad arrangiarsi per campare decentemente?», ha scritto con la consueta schiettezza il fondatore del quotidiano.

Non è l' unico a non dare per acquisita l' eredità. Due anni e mezzo fa l' attore Luca Barbareschi disse a Massimo Giletti di non volerla lasciare ai figli, ma di avere l' intenzione di destinarla alla sua fondazione per le vittime di pedofilia. «Voglio che loro costruiscano la loro vita, quello sarà l' unico parametro per cui si vorranno bene. L' hanno accettato e ho ottenuto risultati eccellenti».

Franco Ziliani, patron di Berlucchi, ai tre figli Arturo, Cristina e Paolo ha venduto il 52 per cento dell' azienda: «Quando si possiede un' azienda la si amministra con più attenzione. Ora controllano ogni piccola spesa e non vengono più a Milano con l' autista, guidano loro», raccontò a L' Economia lo scorso anno.

Il primo, clamoroso, fu Warren Buffett, patrimonio stimato oggi in 72,7 miliardi di dollari. Nel 2006 donò 37 miliardi per le popolazioni del Terzo Mondo e annunciò un piano per elargire in beneficenza quasi tutti i suoi soldi, riservando una quota dell' 83% alla Bill & Melinda Gates Foundation. Motivò: «Lasciare enormi quantità di denaro ai figli è sbagliato».

Stessa linea di Bill Gates, che ha riservato agli eredi «solo» qualche milioncino per comprarsi casa e lanciare una start up. Altro ricchissimo con il braccino corto è Sting, sei figli. Nel 2014 annunciò al Daily Mail: «Non lascerò a loro un penny dei miei 180 milioni di sterline. Devono lavorare, come ho fatto io. È una cosa che tutti loro sanno benissimo e infatti raramente mi chiedono qualcosa ed è un atteggiamento che apprezzo e rispetto».

Il comico Jerry Lewis, scomparso il 20 agosto dell' anno scorso, non ha fatto per nulla ridere i figli avuti dal primo matrimonio alla lettura del testamento: li aveva esclusi. E proprio in questi mesi stanno volando i coltelli tra Laura Smet e il fratellastro David Halliday contro Laeticia, seconda moglie del cantante francese Bill con cui ha adottato due figli: è lei l' unica beneficiaria.

In Italia non sarebbe possibile. L' articolo 537 del Codice civile disciplina la riserva sui figli. Sul tema, la matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace è tranchant: «Lo dico da anni, non ci dovrebbero più essere le quote ereditarie di riserva. Senza, si risparmierebbero un sacco di problemi al momento del divorzio».

Spesso, osserva, i figli pensano di averne diritto prima ancora che i genitori muoiano. E racconta: «Talvolta vengono da me lamentandosi che il padre o la madre spendono troppo e mi chiedono come si può sequestrare la loro quota per evitare che i genitori la consumino». Naturalmente, disapprova: «Questo è disamore: siamo alla follia».

