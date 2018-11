MIRACOLO A CHICAGO - UN ASCENSORE PRECIPITA PER 84 PIANI: ILLESI I 6 PASSEGGERI - LA CABINA, AL CUI INTERNO ERA PRESENTE ANCHE UNA DONNA INCINTA, E' PASSATA DAL 95ESIMO ALL'11ESIMO PIANO IN POCHI ISTANTI - "HO ABBRACCIATO MIO MARITO. E' STATO ORRIBILE. PENSAVAMO DI MORIRE" - VIDEO

Da www.tgcom24.mediaset.it

Si è concluso con un autentico "miracolo" un incidente avvenuto in un edificio di Chicago, dove un ascensore con sei persone è precipitato per 84 piani, dal 95esimo all'11esimo, senza provocare vittime. Nessuna delle persone all'interno della cabina, tra cui anche una donna incinta, ha dovuto infatti ricorrere a cure ospedaliere. L'episodio si è verificato nel quarto edificio più alto della città americana, al numero 875 di North Michigan Avenue.

I malcapitati erano saliti al 95esimo piano per godere della vista della metropoli dal ristorante panoramico. Per scendere hanno poi preso un ascensore veloce, notando però "strani movimenti". La cabina è precipitata in caduta libera per fermarsi solo all'11esimo livello, 84 piani più in basso.

"E' successo tutto molto velocemente, l'unica cosa che ho fatto è stato abbracciare mio marito. E' stato orribile, pensavamo di morire", ha raccontato una delle persone scampate a quella che poteva trasformarsi in tragedia.

