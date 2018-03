MIRACOLO A FOGGIA! - UN UOMO ENTRA ALLO STADIO SULLA SEDIA A ROTELLE E POI, ALL’IMPROVVISO, SI ALZA E VA IN TRIBUNA - ALCUNI TIFOSI RIPRENDONO LA SCENA CON IL CELLULARE E LO SPERNACCHIANO - LA REAZIONE DELLA SOCIETA' - VIDEO!

FOGGIA - UN UOMO ENTRA ALLO STADIO SULLA SEDIA A ROTELLE E POI SI ALZA

Margherita Conte per www.ilgiornale.it

Entra allo stadio sulla sedia a rotelle, poi parcheggia la carrozzina, si alza in piedi e cammina. I tifosi gridano al miracolo. È successo al Pino Zaccheria di Foggia. Un uomo è arrivato allo stadio in sedia a rotelle, presumibilmente entrando da un ingresso riservato. Quando però arriva sugli spalti, nei posti riservati ai disabili, prima fa delle manovre per parcheggiare il mezzo, poi si alza ecammina come un normodotato e infine sale le scale per andarsi a sedere in tribuna. Il tutto ripreso da altri tifosi che, ironizzando all'accaduto, gridano al miracolo.

FOGGIA - UN UOMO ENTRA ALLO STADIO SULLA SEDIA A ROTELLE E POI SI ALZA

Il Foggia calcio, preso visione del video, ha diffuso una nota in cui, oltre a condannare il gesto "estremamente offensivo verso quelle persone che vivono quotidianamente la vera disabilità", fa sapere che "percorrerà tutte le strade possibili per individuare e denunciare la persona che si è resa protagonista di questo inqualificabile gesto".

FOGGIA - UN UOMO ENTRA ALLO STADIO SULLA SEDIA A ROTELLE E POI SI ALZA