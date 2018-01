MISTERO CAPITALE - PERCHE' GLI UCCELLI CADONO MORTI IN TERRA TRA PIAZZALE DEL VERANO E VIA NOMENTANA? – E TORNA L'INCUBO GUANO SU MARCIAPIEDI E STRADE - ALLERTATA LA PROTEZIONE CIVILE

Torna a Roma l’incubo storni con guano annesso sulle strade. Ma c’è di più: tanti sono stati trovati morti a piazzale del Verano, Porta Pia e in via Nomentana. «Gli uccelli cadono morti in terra», dicono i residenti.

È stata allertata la protezione civile che sta organizzando un sopralluogo congiunto con la Asl e uffici del Campidoglio. I corpi dei volatili sono rimasi in strada sul marciapiede e nel mezzo della carreggiata con i passanti esterrefatti costretti a passare tra gli uccelli morti per cause ancora ignote. Un incubo per automobilisti e residenti.

Ai turisti con il naso puntato all’insù si alternano quelle di passanti costretti a fare slalom tra marciapiedi e strade per ripararsi dagli sgradevoli regali che al momento dell’arrivo degli uccelli piovono dal cielo. Ma ora quello che tutti si chiedono è: perché gli storni finiscono sull’asfalto morti?

