OH MY GHOSN! COME VIVE L’EX IMPERATORE DI RENAULT NEL RIGIDO CARCERE DI TOKYO: CELLA SINGOLA DI 6,5 MQ CON UN TATAMI E UN FUTON. VIETATO ALLUNGARSI O SEDERSI FUORI DAL TEMPO DEL RIPOSO NOTTURNO. DEVE RESTARE SEDUTO TUTTO IL GIORNO SUL PROPRIO CUSCINO IN UNA CERTA POSIZIONE. HA DIRITTO A 30 MINUTI D'ARIA OGNI 24 ORE: UNA PASSEGGIATA SUL TETTO DEL CARCERE, IN FILA, LUNGO UNA LINEA BIANCA, SENZA VOLTARSI, MA GUARDANDO PER TERRA. E PUÒ INCONTRARE LA MOGLIE SOLO SE…