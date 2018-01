MO' CE TOCCA PARLA' PURE ARABO, PE' NON PAGA' - IL MUSEO EGIZIO DI TORINO LANCIA L’INIZIATIVA “FORTUNATO CHI PARLA ARABO”: INGRESSO GRATUITO PER I VISITATORI DI LINGUA ARABA - L’INIZIATIVA PUNTA A COINVOLGERE I 40 MILA IMMIGRATI DEL TORINESE, TRA CUI 5 MILA EGIZIANI. E LE ALTRE MINORANZE, CICCIA!

Dal “Corriere della Sera”

Il museo Egizio di Torino nel mirino di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e del leghista Matteo Salvini, all'attacco contro l'iniziativa «Fortunato chi parla arabo», una campagna già proposta un anno fa che prevede un ingresso gratuito per i visitatori di lingua araba che si presentano in coppia alla biglietteria.

Il debutto ai tempi fu criticato dalla Lega Nord, ora a insorgere è anche Meloni: «I cittadini lo hanno scoperto dalla pubblicità su bus e tram, in lingua araba e senza traduzione, che ritrae una donna velata». Matteo Salvini ha parlato di «razzismo contro gli italiani». Il direttore del Museo Christian Greco replica: «I musei sono per natura inclusivi». L' operazione di marketing punta a coinvolgere i 40 mila «nuovi italiani» del Torinese, tra cui 5 mila egiziani. «La cultura costruisce ponti, non barriere», dice la presidente del Museo Evelina Christillin.

