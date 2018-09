MO’ STAMO A ESAGERÀ – VIDEO: UN BIMBO DI 9 ANNI VIENE RIPRESO MENTRE UN TATUATORE GLI DISEGNA UNA ‘S’ SU UN BRACCIO IN UNA CASA DELL’OHIO: IL VIDEO FINISCE SUI SOCIAL E FA ESPLODERE L’INDIGNAZIONE – LE IMMAGINI ARRIVANO ANCHE ALLA POLIZIA, CHE SI PRESENTA NELL’APPARTAMENTO DELLA FAMIGLIA PER AVERE SPIEGAZIONI – LA RISPOSTA DELLA MADRE SPIAZZA TUTTI

Cosa sia passato nella mente di questa madre non è dato saperlo. L’unico dato certo è rappresentato da un video che sta girando sui social e sta facendo indignare il web: un bimbo di 9 anni dell’Ohio viene tenuto sulle gambe di una ragazza di 16 mentre gli viene fatto un tatuaggio permanente sul braccio.

Le immagini hanno scatenato gli utenti su facebook a tal punto da finire sui pc della polizia dell’Ohio, che si è presentata a casa della famiglia del bambino per chiedere spiegazioni.

Nel video si vede il piccolo che viene tenuto fermo mentre un tatuatore gli fa una S sul braccio sotto gli occhi di diversi adulti che, divertiti, assistevano alla scena.

Da quanto è stato reso noto dai media americani, gli agenti hanno rilevato che il piccolo non è in pericolo e che la madre aveva acconsentito al tatuaggio. Ma la spiegazione non è bastata a placare le polemiche e gli insulti rivolti alla donna.

