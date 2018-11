MO’ TE CORCO – DUE SCIPPATORI BRASILIANI PUNTANO UNA RAGAZZA E LA MINACCIANO DI CONSEGNARE IL CELLULARE – PECCATO CHE LA 22ENNE SIA UNA LOTTATRICE CHE RIESCE A METTERE AL TAPPETO UNO DEI MALVIVENTI CON UNA SOLA MOSSA – L’UOMO SI CONTORCE DAL DOLORE, MA LEI NON MOLLA LA PRESA: LA VENDETTA È SERVITA (VIDEO)

Da "www.liberoquotidiano.it"

Due ladri a Manaus, in Brasile, ha scelto la vittima sbagliata da derubare. La coppia di criminali ha tentato infatti di rapinare Sabrina Leite, lottatrice di 22 anni che si è vista comparire due uomini in moto che le chiedevano di consegnare il suo cellulare. La Leite è riuscita a rifugiarsi in casa, come riporta il quotidiano O Globo, i due hanno preferito scappare, ma sono andati a sbattere contro un'auto.

Quando la Leite ha visto l'incidente, si è precipitata verso i due criminali, riuscendo a immobilizzare uno dei due con una mossa chiamata "mata leon", l'altro invece è scappato.

