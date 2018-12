MOGLIE MIA, SALUTI E BACI - A MILANO C’E’ UN AUMENTO DEL 15% DELLE SEPARAZIONI A UN ANNO DALLE NOZZE, PRINCIPALMENTE FRA GIOVANI IN ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 30 ANNI - LE VACANZE DI NATALE NON AIUTANO: LE COPPIE VIVONO MAGGIORE CONFLITTUALITÀ. INFATTI IL 25% DELLE COPPIE SI SEPARA A GENNAIO… - I 5 CONSIGLI PER EVITARE DI FAR ESPLODERE IL VOSTRO MATRIMONIO

L’ultimo rapporto Istat sulla popolazione residente per stato civile, pubblicato a settembre, disegna un quadro molto chiaro rispetto alla situazione matrimoni/divorzi in Italia: l’81% degli uomini e il 65% delle donne tra i 25 e i 34 anni risultano ancora non sposati.

Il confronto tra gli ultimi dati e quelli del censimento del 1991 mette in evidenza profondi cambiamenti: sono oltre 3 milioni i coniugati in meno, a vantaggio di un corrispettivo aumento di celibi e nubili. A fronte di un calo della popolazione, che l’Istituto nazionale di statistica definisce “lieve” – meno 309 mila persone – nella classe di età 45-54 anni quasi un uomo su quattro non si è mai sposato mentre è nubile quasi il 18% delle donne. Si registra poi un aumento dei divorziati, più che quadruplicati dal 1991, principalmente nella classe 55-64 anni.

A Milano, che offre per certi versi un quadro sempre molto accelerato dell’intero Paese, si conferma un aumento del 15% delle separazioni a un anno dalla celebrazione delle nozze, principalmente fra giovani in età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Esistono poi periodi dell’anno, e anche in questo caso le statistiche lo confermano, in cui divorzi e separazioni subiscono vere e proprie impennate. Le vacanze di Natale, ad esempio, al contrario di quanto si possa pensare, non aiutano le coppie, ma causano, al contrario, maggiore conflittualità, tali da portare spesso a decisioni drastiche una volta passate le feste.

«È proprio nei periodi di festività, così come per le vacanze estive, che registriamo un acuirsi dei contrasti di coppia - spiega l’avvocato Lorenzo Puglisi, Presidente e fondatore dell’associazione Familylegal – attenzione però a non confondere quella che è una normale stanchezza della relazione che rappresenta uno stadio molto frequente soprattutto dopo anni di rapporto, con una crisi vera e propria. Sempre meglio prendersi del tempo prima di azzardare scelte da cui non si può più tornare indietro».

Per non rientrare nel 25% di quelle coppie che decidono di separarsi a gennaio, l’avvocato Puglisi stila una classifica di 5 consigli per sopravvivere all’ultimo dei regali che ogni coppia vorrebbe trovare sotto l’albero: il divorzio.

Il periodo natalizio è in realtà il momento migliore dell’anno per focalizzarsi sulla relazione, poiché, complice qualche giorno di ferie, si ha generalmente un po’ più di tempo da dedicare alla coppia. «Può sembrare banale, ma pianificare qualche attività da fare insieme per staccare e disintossicarsi, come qualche giorno di vacanza, una giornata alle terme, una lezione di yoga o qualche lavoretto creativo in casa è sempre ‘rinvigorente’ per la coppia. Ritrovarsi soli, magari dopo aver trascorso il Natale con i bambini e in compagnia di tutta la famiglia, può aiutare a riscoprirsi complici e ad alimentare l’interesse reciproco sotto una luce diversa», afferma l’avvocato Puglisi.

Decidere prima come si vogliono trascorrere le festività. Può capitare di non essere d’accordo su come trascorrere le feste, poiché c’è chi preferisce circondarsi di parenti e avere la casa sempre affollata fra cene e pranzi con gli amici, e chi invece non vede l’ora di ritagliarsi qualche giorno di relax. «L’unico modo per evitare le liti e rinfacciarsi di non avere a cuore le necessità dell’altro è naturalmente parlarne prima ed allinearsi con una sorta di programma condiviso, trovando un punto di contatto fra le reciproche esigenze», aggiunge l’avvocato.

Pianificare un budget. Niente di più facile che sforare con le spese fra regali, cene fuori e ‘pensierini’ per i colleghi. Secondo Puglisi: «È sempre bene definire una lista di persone a cui si desidera fare un regalo o anche solo un piccolo pensiero e stabilire a priori quale sarà la cifra massima da devolvere per ognuno. La stessa abitudine va applicata se si parte per una vacanza o se si desidera pianificare un viaggio o una vacanza studio all’estero per i figli, ad esempio. In questo modo non ci si ritroverà con delle brutte sorprese all’inizio dell’anno ». E se i dati ci dicono che il 90% delle separazioni giudiziali dipende esclusivamente dall’entità del mantenimento, meglio prevenire il problema alla fonte.

Dividersi i compiti. Avere la casa piena di gente, fra amici, parenti e colleghi può essere piacevole, ma poi tocca pulire e riordinare. «Anche in questo caso è bene stabilire quali sono i compiti di ognuno relativamente a lavori domestici, spesa e commissioni varie – aggiunge l’avvocato – I livelli di stress nella coppia si alzano anche perché uno dei due, solitamente la donna, sente di doversi sobbarcare da sola tutti questi compiti senza un supporto sufficiente da parte del partner».

Concedevi qualcosa che non riuscite a fare durante l’anno. «Leggere fino alle 2 di notte, guardare 5 puntate di seguito della propria serie preferita dopo aver messo a letto i bambini, concedersi un bagno rilassante nella quiete della casa, sono tutti piaceri che non si riesce quasi mai a concedersi durante l’anno. Questo è il periodo migliore per farlo, senza sensi di colpa e con la giusta dose di relax», conclude l’avvocato Puglisi.