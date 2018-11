E COME TI SBAGLI - LA VILLA DOVE SONO MORTE 9 PERSONE IN PROVINCIA DI PALERMO ERA ABUSIVA E C'ERA UN ORDINE DI DEMOLIZIONE. LE VITTIME DELL'INONDAZIONE AVEVANO PRESO IN AFFITTO L'IMMOBILE, MA I PROPRIETARI AVEVANO IMPUGNATO LA DELIBERA - IL VICESINDACO: ''IL COMUNE È IN DISSESTO, ANCHE SE AVESSIMO SEQUESTRATO LA CASA, NON AVREMMO AVUTO I SOLDI PER DEMOLIRLA''