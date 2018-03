MORO COLATO - PINO CORRIAS: “I BRIGATISTI CON LE MANI INSANGUINATE DOVREBBERO ASCOLTARE ANZICHE’ PARLARE. E LEGGERE LE 86 LETTERE SCRITTE DA ALDO MORO DURANTE LA PRIGIONIA, IL PIÙ STRUGGENTE DIARIO UMANO CHE UN POLITICO DI QUEGLI ANNI ABBIA SCRITTO - E NEI VERBALI DI MORO RILUCEVANO NOTIZIE SU GLADIO CHE NEANCHE MARIO MORETTI, IL GRANDE CAPO, CAPÌ IN TEMPO…”

pino corrias

Pino Corrias per “il Fatto Quotidiano”

Annosa è la questione: se i brigatisti con mani e chiacchiere insanguinate siano autorizzati oppure no (e non solo dalla buona creanza) a pronunciarsi su quello che combinarono lungo l’asfalto di via Fani, quel 16 marzo 1978, fucilando sei uomini in tutto, l’ultimo con morte differita di 55 giorni, in nome di una rivoluzione che era ridicola se non fosse stata tragica.

aldo moro repubblica

E’ semmai in nome di quel tragico che dovrebbero ascoltare anziché parlare. O parlare il meno possibile. E qualche volta leggere. Per esempio le 86 lettere scritte in quei giorni da Aldo Moro, il più struggente diario umano che un politico di quegli anni abbia scritto, segregato nel solo territorio italiano che i brigatisti hanno mai governato, i 90 centimetri di larghezza e i 200 di lunghezza della sua prigione di via Montalcini.

mario moretti

Con Prospero Gallinari che si era comprato una “Storia della democrazia cristiana” per capire qualcosa dei labirinti verbali di Moro. Dentro ai quali rilucevano notizie su Gladio che neanche Mario Moretti – il grande capo – capì in tempo, sebbene viaggiasse sui treni della Stato Imperialista delle Multinazionali, leggendo, per sommo addestramento d’astuzia, la Settimana enigmistica.

GLADIO