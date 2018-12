DANDOLO NEWS - A MILANO NON SI PARLA CHE DEL NUOVO AMORE DI NATHALIE DOMPÉ (EREDE DEL GRUPPO FARMACEUTICO CHE PRODUCE L’OKI). SI TRATTA DEL BILLIONAIRE DELLO SRI LANKA CHAMATH PALIHAPITIYA. DIETRO AL NOME IGNOTO AI PIÙ (IN ITALIA) SI CELA UNA POTENZA DELLA SILICON VALLEY, PER ANNI BRACCIO DESTRO DI ZUCKERBERG IN FACEBOOK E MENTE DEL FONDO ‘SOCIAL CAPITAL’, CREATO CON LA MOGLIE. DALLA QUALE HA CHIESTO IL DIVORZIO… - COME SI SONO CONOSCIUTI