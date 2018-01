LA MORTE TI FA RICCA - AMANDA KNOX VA IN “TOUR” NEI COLLEGA AMERICANI E INCASSA 9 MILA DOLLARI PER PARLARE DEL CASO MEREDITH - UN’AGENZIA HA SIGLATO UN CONTRATTO CON LEI PER ORGANIZZARE LE SUE APPARIZIONE NEGLI USA - IL LEGALE DELLA FAMIGLIA KERCHER: “E’ UN’INIZIATIVA DI CATTIVO GUSTO…”

Più di 9mila dollari per ogni discorso sull'omicidio di Meredith Kercher. Amanda Knox è impegnata in un "tour" a pagamento nei college americani per parlare del caso del 2007, quando si trovava a Perugia per studiare e la sua coinquilina Meredith Kercher è stata uccisa. La 30enne di Seattle è stata inizialmente incriminata e poi definitivamente assolta. Amanda ha siglato un contratto con un'agenzia che sta organizzando le sue apparizioni.

La famiglia Kercher non ha accolto molto bene la decisione di Amanda di fare un "tour" per raccontare la sua storia. "Dovrebbe pensare alla sua vita - dichiara Francesco Maresca, il legale della famiglia di Meredith, al Daily Mail - senza tornare continuamente su questo caso, dal quale ha solo da trarre profitti in termini di fama e denaro".

"Iniziativa di cattivo gusto" - E aggiunge: "Spero che riesca a capire quanto sia inappropriato questo comportamento e come la famiglia di Meredith Kercher possa essere colpita da tale iniziativa di cattivo gusto. Amanda non finisce mai di sorprenderci. Continuo a pensare che dovrebbe ringraziare la giustizia italiana per averla dichiarata assolta nonostante due precedenti condanne pesantissime e invece si impegna in iniziative commerciali offensive per la memoria della povera Meredith. Certamente di cattivo gusto".

