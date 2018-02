MOSTRI MARINI - CON QUELLA SUPERSTRUTTURA A PIRAMIDE CHE ALEGGIA SULL’ACQUA, IL SUPERYACHT DI LUSSO CHIAMATO “TETRAHEDRON” SEMBRA PROPRIO UN’ASTRONAVE SPAZIALE CHE ATTERRA SULL’OCEANO

Chris Kitching per “Mail On Line”

il tetrahedron super yacht il tetrahedron super yacht con spazi ricreativi

Con quella superstruttura a piramide che aleggia sull’acqua, sembra proprio un’astronave spaziale che atterra sull’oceano. Parliamo del superyacht di lusso chiamato “Tetrahedron”, prisma volante in fibra di carbonio e acciaio inossidabile duplex che levita grazie a un pilastro verticale attaccato allo scafo sommerso a forma di siluro, in grado di raggiungere i 75 km/h. Tutto senza dimenticare le comodità che una simile barca multimilionaria deve offrire: molo per prendere il sole, zona pranzo, e attrezzatura per giochi acquatici,

il tetrahedron super yacht come una astronave molo tetrahedron

Il Tetrahedron Super Yacht è stato ideato dall’architetto londinese Jonathan Schwinge, che ha ripensato estetica e propulsione. ancora non si sa quanto costerà quando verrà messo sul mercato.