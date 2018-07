22 lug 2018 15:29

LA MUMMIA IN CASA – IL CORPO DI UNA DONNA MORTA DA ALMENO 18 MESI RITROVATO A VERONA IN STATO DI MUMMIFICAZIONE – IN TUTTO QUESTO TEMPO NESSUNO AVEVA MAI CERCATO LA SESSANTENNE - SECONDO I PRIMI ACCERTAMENTI IL DECESSO È DA ATTRIBUIRE A…

Da www.leggo.it MUMMIA Era morta da almeno diciotto mesi e nessuno, in tutto questo tempo, aveva mai cercato la sessantenne il cui corpo senza vita e in stato di mummificazione è stata trovato in una casa a Verona, nel quartiere Borgo Roma. Secondo i primi accertamenti il decesso è da attribuire a un malore. La morte, rilevano i carabinieri, dovrebbe risalire ai mesi di gennaio-febbraio- 2017 basandosi sul fatto che nella cassetta delle posta, completamente zeppa, c'erano bollette risalenti al dicembre 2016. mummia di Ramses II mummia lady dai ramses iii mummia preparazione di una mummia per il ma nene mummia di nek tosai la mummia in casa