ENI, IL CERCHIO SI STRINGE? - "DESCALZI MI DISSE CHE IL MIO CONTINUO FARE DOMANDE SULLE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DEL GIACIMENTO PETROLIFERO OPL-245 IN NIGERIA PARALIZZAVA LA SOCIETÀ’" - LO HA DETTO L'EX CONSIGLIERE DI ENI, LUIGI ZINGALES, SENTITO COME TESTE AL PROCESSO NEL QUALE SONO IMPUTATI PER CORRUZIONE INTERNAZIONALE TRA GLI ALTRI L'ATTUALE NUMERO UNO DEL GRUPPO ITALIANO...