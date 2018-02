SU LE MUTANDE! AI MINISTRI DEL GOVERNO AUSTRALIANO SARA’ VIETATO FARE SESSO CON MEMBRI DELLO STAFF - LO HA ANNUNCIATO IL PREMIER, MALCOLM TURNBULL, SCOTTATO DALLO SCANDALO SUSCITATO DAL SUO VICE, BARNABY JOYCE, CHE, SPOSATO E CON PROLE, ASPETTA UN FIGLIO DALLA SUA EX GIOVANE COLLABORATRICE VIKKI CAMPION

malcolm turnbull

(ANSA) - D'ora in avanti ai ministri del governo conservatore australiano sarà proibito avere relazioni sessuali con i propri dipendenti: lo ha annunciato il premier, Malcolm Turnbull, scottato dallo scandalo suscitato dal suo vice, Barnaby Joyce, che, sposato e con figli, aspetta un figlio dalla sua ex giovane collaboratrice Vikki Campion. Una vicenda che ha spinto parte del partito conservatore a chiedere a Turnbull la testa di Joyce.

Barnaby Joyce

Il primo ministro, scrive l'emittente pubblica australiana Abc, ha resistito a queste pressioni, ma ha stigmatizzato il comportamento del vice come un "clamoroso errore di valutazione" che ha "innescato un gran polverone". Turnbull ha dichiarato che "con la sua condotta ha colpito sua moglie Natalie e le loro figlie con dolore e umiliazione terribili, e anche la sua nuova partner". Turnbull ha aggiunto che Joyce si prenderà un periodo di ferie per aggiustare le sue vicende personali e trovare "una casa nuova per la nuova partner e il loro bambino, atteso per aprile".

Vikki Campion

Vikki Campion e Burnaby Joyce Vikki Campion