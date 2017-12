UN NATALE DA FIRST PLAYMATE – MELANIA TRUMP ATTIZZA I SUOI FOLLOWER CON UN SELFIE AMMICCANTE: CAPPELLO DA BABBO NATALE E BOCCA A CULO DI GALLINA – LA FUTURA PRINCIPESSA MEGHAN MARKLE HA ESORDITO NELLA PASSEGGIATA NATALIZIA ALLA CAPPELLA DI SANDRINGHAM: SE IL SUO ABBIGLIAMENTO HA FATTO STORCERE IL NASO, LEI HA MOSTRATO LA LINGUA…

Francesca Pierantozzi per “il Messaggero”

IL SELFIE DI NATALE DI MELANIA TRUMP

Natale può essere anche una festa crudele. Lo ha imparato a sue spese Spelacchio, e lo imparerà anche qualche first lady o celebrità che quest'anno ha debuttato sui social per auguri in mondovisione. A provocare più stupore e interrogativi è stata Melania Trump. Dopo una serie di passi falsi (decorazioni di Natale alla Casa Bianca che proiettano ombre danzanti degne di un film dell'orrore e foto sotto l'albero al telefono mentre dà le spalle al marito presidente) il 25 la first lady a twittato un selfie con berretto di babbo Natale d'ordinanza con un'incongrua espressione da duck face (boccuccia da anatra) stampata sul volto. Internet che non conosce tregue natalizie è naturalmente impazzito, in alcuni casi rilevando che il sorriso ammiccante poco si addice a una festa familiare come il Natale.

Nonostante tutto Melania resta più popolare del marito: 54% di opinioni positive, contro il 51 a Donald. Debutto natalizio difficile anche per Meghan Markle, fresca di fidanzamento ufficiale col principe Harry. La star della serie Suits ha esordito nella tradizionale e reale passeggiata natalizia alla cappella di St Mary Magdalene di Sandrigham.

Anche se Meghan gode della simpatia della maggioranza dei suoi futuri sudditi, l'abbigliamento scelto per il primo Natale con i Reali ha suscitato perplessità. Accanto a lei, Kate incinta è di nuovo apparsa come un modello difficile da eguagliare: cappottino scozzese al ginocchio, colbacchino nero di pelo, perfetta.

Meghan non ha ancora metabolizzato lo stile da principessa (vedi linguaccia ai fotografi) e si è presentata con cappottone-accappatoio beige, stivali e, purtroppo, un copricapo marrone subito paragonato a una castagna rovesciata. Per tutti vale il commento su twitter di una giovane britannica, riportato anche dal serio Times: «Adoro Meghan Markle. E' magnifica, un modello per tutti Ma smettiamo di dire che il suo cappello è carino. Sembra che ha una ghianda in testa!». Se il copricapo è stato bocciato, il sorriso e la simpatia sono stati promossi: la ragazza si farà.

TRAPPOLE

Natale con trappola anche per l'espertissima Chiara Ferragni (a suo modo una first lady del business, recentemente promossa niente meno che dalla Harvard Business Review), che ha passato le feste con Fedez e la sua famiglia sulla neve a Andermatt, sulle Alpi Svizzere.

L'immagine scelta per augurare buon Natale ai milioni di follower è stata una foto che la ritrae in piedi nella piscina dell'albergo, in costume, e Fedez che, in acqua, bacia il pancino dove sta crescendo Leon. «Il più bel Natale di sempre», chiosa la fashion blogger più influente del mondo secondo Forbes. Tenera sì, ma forse in materia di stile si può fare ancora un piccolo sforzo.

Chi in compenso continua a non sbagliare mai è Brigitte Macron, anche lei al suo first Christmas da première dame. Forte di un tasso di simpatia sempre alle stelle, Brigitte ha imposto la sua idea di Natale al marito presidente: festa rilassata a La Mongie, stazione sciistica sui Pirenei.

La coppia presidenziale si è mostrata sorridente, lei con giacca a vento rossa, lui sugli sci (molto a suo agio). Per le francesi, con le sue mini a oltranza, un nuovo modello cui aspirare, alla faccia della differenza (24 anni) d'età col marito: pare che riceva 200 lettere a settimana dalle fan, contro le appena 35 di Carla Bruni. Argomento? Sempre lo stesso: grazie di aver dimostrato che anche over sessanta può essere glam.