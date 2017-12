IL NATALE DEI “RICH KIDS” – NOI A SCOGLIONARCI CON I PARENTI E LORO IN GIRO PER IL MONDO TRA MAXI-YACHT, JET PRIVATI E CASSE DI CHAMPAGNE CRYSTAL – TRA I REGALI PIÙ TRASH POSTATI SU INSTAGRAM CI SONO PELLICCE DA UOMO, OROLOGI E BONIFICI DEL "PAPI" – VIDEO

zach rothman con dom perignon e jet privato

Anneta Konstantinides per http://www.dailymail.co.uk

I “Rich Kids of Instagram” non stavano aspettando altro che le feste per sfoggiare i loro regali da decine di migliaia di dollari, le vacanze in maxi yacht lontano dal freddo dell’inverno boreale e casse e casse di champagne. Viaggiare non è certo un problema per Zach Rothman, che ha scelto di volare a Las Vegas per le feste con il suo jet privato, in compagnia di una bottiglia di Dom Perigon.

nicky kaufman posta bottiglie di champagne

Nicky Kaufman, per essere sicura di non rimanere a secco, si è portata ben otto bottiglie del prestigioso champagne per il suo viaggio alle Bahamas. Anche la 19enne Alison Tong si è gentilmente preoccupata di far sapere ai suoi fan che viaggia solo su jet privati, postando una foto in aeroporto con l’hashtag “the struggle is real”.

corso sestini branca in volo verso la tailandia

Corso Sestini Branca è stato invece costretto a volare in Tailandia con un volo di linea ma, per evitare bambini che frignano e sedili scomodi, ha optato per una suite di prima classe per lui e la sua famiglia. Mentre tutti noi lottiamo con il freddo, Clarisse La Fleur posta foto in cui si gode il sole caldo del pacifico sul suo maxi yacht, diretto in Australia.

tiffany trump

Tiffany Trump, figlia del nostro amato Donald, si fa per dire, ha passato il giorno di Natale nella sua casa a New York, dove si è fatta fotografare con un gigantesco albero di Natale circondato da decine di regali. E infatti non sarebbe Natale se i “Rich Kids” non postassero i doni ricevuti da amici e parenti, tra cui coperte di Hermes, orologi da migliaia di dollari e pellicce da uomo.

kyle parson in pelliccia di volpe la conversazione postata da un rich kid jacob con champagne e sigaro al the plaza new york la casa di alex bostonian con decorazioni natalizie coperta di hermes per natale clarisse la fleur sul suo yacht nel pacifico david yehezkel al miami bal harbour alison tong posta foto con jet privato lord ryan al four season hotel george v di parigi mae sae da christian louboutin orologio da 13mila dollari per deniz gunizi mark vandelli nella sua casa di knightsbridge a londra richard muljadi e amici timothy drake si rilassa a palm beach un rich kid al lufthansa senator first class lounge di francoforte

L’apice del trash è stato raggiunto da un anonimo riccastro che ha postato sui social quello che presumibilmente è stato il regalo del “papi”: un messaggio in cui gli conferma l’avvenuto versamento di ben 14mila dollari sul suo conto in banca.