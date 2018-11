IL NATALE QUANDO ARRIVA, ARRIVA! – BILL DE BLASIO HA ACCESO IL FAMOSO ALBERO DI NATALE AL ROCKEFELLER CENTER DI NEW YORK – L’ABETE ROSSO È DECORATO CON 8 CHILOMETRI DI LUCI A LED, 900 PALLINE E UNA STELLA COMPOSTA DA 3 MILIONI DI CRISTALLI SWAROVSKI – ALLA CERIMONIA JOHN LEGEND, DIANA KRALL E TONY BENNETT… (VIDEO)

Da "Euronews"

albero rockefeller center 4

L'accensione dell'albero di Natale al Rockefeller Center di New York è considerata ormai in tutto il mondo l'inizio ufficiale del periodo delle festività natalizie. La cerimonia show è andata in scena mercoledì ed è stata trasmessa in diretta tv non solo negli Stati Uniti.

L'albero resterà acceso fino al 7 gennaio e per la vigilia di Natale sarà illuminato ventiquattro ore su ventiquattro. Si tratta di un abete rosso di 75 anni proveniente da Wallkill, nello stato di New York. È alto quasi 22 metri e pesa 12 tonnellate.

diana krall e tony bennett

La stella quest'anno è composta da 3 milioni di cristalli Swarovski. Una tradizione, quella di realizzare un albero di Natale al Rockefeller Center, iniziata nel 1931. Le decorazioni luminose arrivarono nel '33. Da allora la cerimonia di accensione si è ripetuta ogni anno a eccezione del 1944 a causa della seconda guerra mondiale. Quest’anno si sono esibiti John Legend, Diana Krall and Tony Bennett

diana ross

albero rockefeller center 5 albero rockefeller center 1

albero rockefeller center 3 albero rockefeller center 2 albero rockefeller center 1 3 albero rockefeller center 1 2 albero rockefeller center 1 1