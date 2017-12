NATALE DA SCEMEN – SEMPRE PIU’ SCIROCCATE, UN’ATTIVISTA DI FEMEN HA PROVATO A STRAPPARE LA STATUA DI GESÙ BAMBINO DAL PRESEPE IN PIAZZA SAN PIETRO, A ROMA, MA È STATA FERMATA DALLA POLIZIA. LA DONNA, IN TOPLESS, SI È LANCIATA SUL PRESEPE GRIDANDO “DIO È DONNA”…

FEMEN A PIAZZA SAN PIETRO Blitz delle Femen a piazza San Pietro per rapire il Bambinello

Un’attivista di Femen ha provato a strappare la statua di Gesù Bambino dal presepe in Piazza San Pietro, a Roma, ma è stata fermata dalla polizia. La donna, in topless, si è lanciata sul presepe gridando «Dio è donna». Lo stesso slogan era dipinto sulla sua schiena nuda. A bloccarla alcuni gendarmi del Vaticano che l’hanno poi arrestata con l’aiuto della polizia. L’incidente è avvenuto circa due ore prima del tradizionale messaggio di Natale di Papa Francesco rivolto a circa 50mila persone presenti nella piazza. (foto Reuters)

